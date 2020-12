Italia arancione o rossa. Il dilemma del Governo. Non c’è accordo sul Dpcm di Natale. Conte: “Dobbiamo arrivare a gennaio in condizione di massima resilienza” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ancora nessuna fumata bianca dai palazzi del Governo. La riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione per le misure restrittive nei giorni di festa è durata tutto il pomeriggio. Ma l’accordo arriverà probabilmente solo oggi. I ministri Dario Franceschini, Francesco Boccia e Roberto Speranza si battono per misure da “zona rossa” dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre è più prudente la linea del premier, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, nel volere un intervento più limitato. Ma aggiunge: “Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo”. La discussione è incentrata sulle eventuali chiusure nei giorni festivi e prefestivi ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ancora nessuna fumata bianca dai palazzi del. La riunione tra il premier Giuseppee i capi delegazione per le misure restrittive nei giorni di festa è durata tutto il pomeriggio. Ma l’arriverà probabilmente solo oggi. I ministri Dario Franceschini, Francesco Boccia e Roberto Speranza si battono per misure da “zona” dal 24 dicembre al 6, mentre è più prudente la linea del premier, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, nel volere un intervento più limitato. Ma aggiunge: “Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo”. La discussione è incentrata sulle eventuali chiusure nei giorni festivi e prefestivi ma ...

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - matteoc1951 : RT @LaNotiziaTweet: Italia arancione o rossa. Il dilemma del Governo. Non c’è accordo sul #Dpcm di #Natale. #Conte: “Dobbiamo arrivare a ge… - tortovin1953 : @sarabanda_ 'Si può aprire', il giorno dopo 'si deve chiudere'. 'Va meglio', il giorno dopo 'va male'. Giallo, po… -