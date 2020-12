Islanda Femminile | ct si ubriaca e offende le calciatrici | si dimette

Leggi su calcionews24

Jon Por Hauksson, ct della Nazionale islandese di calcio, si è dimesso: ubriaco alla festa per la promozione ad Euro 2022 ha offeso le. Ecco la nota ufficiale sul sito della Federazioni. HAUKSSON – «Con una vittoria sull'Ungheria la nazionaleislandese ha raggiunto il proprio obiettivo di conquistare un posto nelle fasi finali del prossimo europeo. Sono orgoglioso di questo e di quanto fatto negli ultimi due anni. Dopo la vittoria abbiamo celebrato questo traguardo con una festa dove è stato servito anche l'alcol. Mi sono sempre concentrato sull'essere onesto con le, lodandole o criticandole per ...