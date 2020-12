Islam politico, divisioni e il coraggio di sfidare il potere. L’eredità della Primavera araba 10 anni dopo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fatima al-Qaws indossa un niqab nero. Seduta a terra stringe un ragazzo di 18 anni in un abbraccio di sofferenza e compassione, un intreccio di corpi che ricorda l’intensità della Pietà di Michelangelo. È il 15 ottobre del 2011, siamo a Sana’a, nella capitale dello Yemen e il fotografo Samuel Aranda immortala quella che per il World Press Photo sarà la foto del coraggio di «osare scendere per strada per protestare contro il regime e mettere a rischio tutto». Un anno prima, il 17 dicembre 2010, Mohamed Bouazizi si era immolato nelle strade della Tunisia, dandosi fuoco in protesta contro la miseria in cui vivevano lui e la sua famiglia. Una miccia, quella accesa sul suo corpo, che si spargerà per tutto il Medio Oriente dando il via a un’ondata di proteste che furono presto ribattezzate «Primavera ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fatima al-Qaws indossa un niqab nero. Seduta a terra stringe un ragazzo di 18in un abbraccio di sofferenza e compassione, un intreccio di corpi che ricorda l’intensitàPietà di Michelangelo. È il 15 ottobre del 2011, siamo a Sana’a, nella capitale dello Yemen e il fotografo Samuel Aranda immortala quella che per il World Press Photo sarà la foto deldi «osare scendere per strada per protestare contro il regime e mettere a rischio tutto». Un anno prima, il 17 dicembre 2010, Mohamed Bouazizi si era immolato nelle stradeTunisia, dandosi fuoco in protesta contro la miseria in cui vivevano lui e la sua famiglia. Una miccia, quella accesa sul suo corpo, che si spargerà per tutto il Medio Oriente dando il via a un’ondata di proteste che furono presto ribattezzate «...

Cardini: per una società fraterna

