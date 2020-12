Inter, lo United pensa a Eriksen e non solo: occhi anche su Perisic (Di giovedì 17 dicembre 2020) Calciomercato Inter: i nerazzurri a gennaio venderanno e il Manchester United avrebbe messo nel mirino il danese e il croato Senza gli introiti delle coppe europee, nella finestra di mercato invernale l’Inter sarà costretta a vendere avendo anche diverse difficoltà nelle entrate. Il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Christian Eriksen, con il suo rapporto con Conte ormai ai minimi storici. Su di lui c’è l’Arsenal, che pensa di offrire Xhaka, ma anche il Manchester United. E proprio i Red Devils, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero messo gli occhi anche su Ivan Perisic. Il croato si è ritagliato uno spazio nello scacchiere dell’allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Calciomercato: i nerazzurri a gennaio venderanno e il Msteravrebbe messo nel mirino il danese e il croato Senza gli introiti delle coppe europee, nella finestra di mercato invernale l’sarà costretta a vendere avendodiverse difficoltà nelle entrate. Il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Christian, con il suo rapporto con Conte ormai ai minimi storici. Su di lui c’è l’Arsenal, chedi offrire Xhaka, mail Mster. E proprio i Red Devils, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero messo glisu Ivan. Il croato si è ritagliato uno spazio nello scacchiere dell’allenatore ...

