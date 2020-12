Inter, esuberi in vetrina: lo United torna su Perisic (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO - Altre due partite di campionato, poi il Natale... e il mercato di gennaio, che per l' Inter vorrà dire soprattutto cessioni per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Conte ha già ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 dicembre 2020) MILANO - Altre due partite di campionato, poi il Natale... e il mercato di gennaio, che per l'vorrà dire soprattutto cessioni per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Conte ha già ...

sportli26181512 : Inter, esuberi in vetrina: lo United torna su Perisic: L'obiettivo dei nerazzurri sarà sfoltire la rosa e abbassare… - Notiziedi_it : Da Nainggolan a Perisic ed Eriksen: l’Inter pensa a sfoltire la rosa. Via gli esuberi, dentro due rinforzi - infoitsport : Calciomercato Inter, tutti gli esuberi di Conte: cessione per due big - infoitsport : GdS – Inter-Milik? Col Napoli ipotesi possibile solo con uno scambio tra esuberi - fcin1908it : GdS - Inter-Milik? Col Napoli ipotesi possibile solo con uno scambio tra esuberi - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter esuberi Inter, esuberi in vetrina: lo United torna su Perisic Corriere dello Sport.it Da Nainggolan a Perisic ed Eriksen: l'Inter pensa a sfoltire la rosa. Via gli esuberi, dentro due rinforzi

La fine del 2020 si avvicina e con lei la nuova sessione di mercato invernale in agenda a gennaio. Anche l'Inter fa delle valutazioni in questo senso, con Beppe ...

Mercato – Inter, Vecino via in prestito. Si lavora alle cessioni di Nainggolan ed Eriksen, De Paul il nome in entrata

sarà un mercato delle idee quello che l’Inter sta già progettando in vista della sessione di gennaio. Soprattutto a centrocampo si prevedono i principali movimenti sia in entrata che in uscita del ...

La fine del 2020 si avvicina e con lei la nuova sessione di mercato invernale in agenda a gennaio. Anche l'Inter fa delle valutazioni in questo senso, con Beppe ...sarà un mercato delle idee quello che l’Inter sta già progettando in vista della sessione di gennaio. Soprattutto a centrocampo si prevedono i principali movimenti sia in entrata che in uscita del ...