Inter, Conte: 'Vittoria importante. Nel finale ci è venuto il braccino' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Antonio Conte si dice soddisfatto per la Vittoria col Napoli: "L'ho detto ai ragazzi, non era una gara facile. È stata una partita tattica. Non bellissima - ha commentato il tecnico ai microfoni di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Antoniosi dice soddisfatto per lacol Napoli: "L'ho detto ai ragazzi, non era una gara facile. È stata una partita tattica. Non bellissima - ha commentato il tecnico ai microfoni di ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterNapoli! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - FBiasin : #Conte si arrabbia se gli dicono che ha l'obbligo di vincere lo scudetto, ma non può pretendere che non sia così.… - albipangrone : Tre punti contro il #Napoli sono oro colato, ma #Conte deve inventarsi qualcosa, serve più qualità e idee... piano… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONF - Inter, Conte: 'Napoli molto forte' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Conte: "Vittoria importante. Finale da brividi? Sì, ci è venuto il braccino" La Gazzetta dello Sport Darmian: “Pronto quando Conte mi chiama. L’Inter ti responsabilizza”

Darmian dopo Inter-Napoli protagonista oggi con un fallo da rigore procurato, ...

Antonio Conte su Inter-Napoli: “Era da vincere e me la metto in saccoccia”

Finale sofferto contro il Napoli Nonostante l'uomo in più nell'ultimo quarto d'ora l'Inter ha fatto molta fatica contro la squadra partenopea che si è procurata tante palle gol. Conte non si rammarica ...

Darmian dopo Inter-Napoli protagonista oggi con un fallo da rigore procurato, ...Finale sofferto contro il Napoli Nonostante l'uomo in più nell'ultimo quarto d'ora l'Inter ha fatto molta fatica contro la squadra partenopea che si è procurata tante palle gol. Conte non si rammarica ...