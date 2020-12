Inter, Brozovic a rischio per lo Spezia. Incognita Vidal (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Inter deve fare i conti con gli infortunati in vista del prossimo match di Serie A contro lo Spezia: incognite Brozovic e Vidal L’Inter deve fare i conti con gli infortunati in vista del prossimo match di Serie A contro lo Spezia. Specialmente per quanto riguarda il centrocampo, falcidiato da problemi fisici. Vecino e Nainggolan stano recuperando, Eriksen è ai margini del progetto. Restano Brozovic e Vidal, incognite per via dei recenti acciacchi muscolari che potrebbero costringerli al forfait. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’deve fare i conti con gli infortunati in vista del prossimo match di Serie A contro lo: incogniteL’deve fare i conti con gli infortunati in vista del prossimo match di Serie A contro lo. Specialmente per quanto riguarda il centrocampo, falcidiato da problemi fisici. Vecino e Nainggolan stano recuperando, Eriksen è ai margini del progetto. Restano, incognite per via dei recenti acciacchi muscolari che potrebbero costringerli al forfait. Leggi su Calcionews24.com

