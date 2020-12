Inter batte il Napoli nel big match Un altro pareggio per il MIlan

Leggi su agi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - L'vince di misura il bigcontro il, grazie al calcio di rigore realizzato da Lukaku. 1-0 il finale da San Siro al termine di una gara che non ha avuto un padrone, ma che ha premiato i nerazzurri con un episodio. Una beffa per i partenopei, costretti a perdere Mertens per infortunio e a chiudere anche in inferiorità numerica per il rosso sventolato ad Insigne per proteste (possibile una sanzione pesante). La squadra di Conte si porta così a -1 dal primo posto del(2-2 con il Genoa), mentre gli uomini di Gattuso, respinti da un Handanovic provvidenziale, restano fermi a 23 punti al quarto posto. Nell'equilibrio più totale il primo colpo di scena è quello che riguarda l'infortunio (presumibilmente grave) di Mertens, uscito in lacrime dopo poco più di un quarto d'ora e con la caviglia ...