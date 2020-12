Insegnante costringe le alunne a inginocchiarsi | il motivo scatena il caos

Nanoalto : Se uno fa l'insegnante e quel genio della #Azzolina lo costringe a stare in presenza 5h con 25 persone (ormai almen… -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnante costringe

BlogLive.it

Una scuola di Melbourne si è dovuta scusare per aver fatto inginocchiare delle studentesse per misurare la loro gonna.Una scuola di Melbourne, in Australia, si è scusata dopo aver fatto inginocchiare un gruppo di ragazze di età compresa tra i 12 e i 13 anni per controllare la lunghezza delle ...