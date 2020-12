Inps | bonus di 1 000 euro | arriva la proroga | ecco fino a quando si può richiedere

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il termine per chiedere l’indennità di €1000 destinata alle categorie di lavoratori più colpite a causa dell’emergenza covid è statotoal 31 dicembre 2020. Grazie a questala domanda può ancora essere inviata e presentata on-line sull’apposito sito. Ma chi è che puòiluna tantum? I lavoratori che sono parte di queste categorie sotto indicate: stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo La domanda dovrà essere presentata solo da coloro i quali non hanno già ricevuto le precedenti indennità che erano ...

Per Natale è prevista l'approvazione di un bonus che per tale ragione prende appunto il nome di Bonus natalizio. Si tratta in realtà di un ...Sta di fatto che finora alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non hanno ottenuto alcun bonus, ragion per cui si potrebbe valutare per loro una somma una tantum da mille ...