Infortunio Ansaldi: argentino costretto al cambio. Le sue condizioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Torino deve fare i conti anche con gli infortuni: Giampaolo è costretto a rinunciare ad Ansaldi nel corso della gara contro la Roma Dura pochissimo la partita di Cristian Ansaldi. L’argentino era entrato al posto di Gojak dopo l’espulsione di Singo per doppia ammonizione. Dopo pochi minuti, Ansaldi è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Al 45? Giampaolo ha dovuto fare un altro cambio nel corso del primo tempo: al posto di Ansaldi, il tecnico granata inserisce Edera nella gara contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Torino deve fare i conti anche con gli infortuni: Giampaolo èa rinunciare adnel corso della gara contro la Roma Dura pochissimo la partita di Cristian. L’era entrato al posto di Gojak dopo l’espulsione di Singo per doppia ammonizione. Dopo pochi minuti,è statoad abbandonare il campo per un problema muscolare. Al 45? Giampaolo ha dovuto fare un altronel corso del primo tempo: al posto di, il tecnico granata inserisce Edera nella gara contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com

ilRomanistaweb : Giampaolo perde Zaza per infortunio, Ansaldi torna in gruppo. Per l’attaccante risentimento ai flessori della cosci… - infoitsport : Torino, infortunio per Zaza: niente Roma! Giampaolo recupera Ansaldi, Verdi out - FantaMasterApp : 'Torino, infortunio Ansaldi: cosa filtra per l’Udinese' -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ansaldi Torino, nuovo infortunio per Ansaldi: prenderà voto? FantaMaster Infortunio Ansaldi: argentino costretto al cambio. Le sue condizioni

Il Torino deve fare i conti anche con gli infortuni: Giampaolo è costretto a rinunciare ad Ansaldi nel corso della gara contro la Roma ...

Roma-Torino, voti e tabellino del primo tempo: Abisso cambia la partita, Mkhitaryan decisivo

Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Torino, match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A 2020/21 ...

Il Torino deve fare i conti anche con gli infortuni: Giampaolo è costretto a rinunciare ad Ansaldi nel corso della gara contro la Roma ...Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Torino, match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A 2020/21 ...