Influenza | Aifa | segnalate 785 sospette reazioni a vaccini in scorsa stagione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Nellale "sono state inserite 785 segnalazioni" diavverse dopo la vaccinazione, pari a un tasso di segnalazione di 20 per 100.000 dosi somministrate, "con un incremento rispetto all'anno precedente in parte dovuto a un aumento delle coperture vaccinali, in parte legato a un progetto di farmacovigilanza attiva condotto in Puglia, rivolto agli studenti afferenti alle scuole di specializzazione sanitaria". Lo segnala un focus sulla vaccinazione anti-nel 'Rapporto2019', pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco. Si sono verificati 4 casi di reazione avversa grave con "decesso a seguito di somministrazione di vaccino antle, tutti risultati non correlati ...