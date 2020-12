Infettivologo Bassetti | “Italia zona rossa a Natale? Scelta sbagliata e incomprensibile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, non ha usato mezzi termine per esprimere la sua opinione in merito all’operato del governo all’Adnkronos Salute: “. Non porterà a nulla ed inoltre èperché va contro i principi che fino ad oggi abbiamo portato avanti“. SportFace.