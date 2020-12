Incontro al Coni tra Friedkin e Malagò: ecco di cosa hanno parlato (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA - Importante Incontro in mattinata nella sede del Coni di Roma tra i nuovi proprietari della Roma Dan e Ryan Friedkin (accompagnati dal Ceo del club giallorosso Guido Fienga) e il presidente del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA - Importantein mattinata nella sede deldi Roma tra i nuovi proprietari della Roma Dan e Ryan(accompagnati dal Ceo del club giallorosso Guido Fienga) e il presidente del ...

LAROMA24 : ??? Giornata di incontri istituzionali per i #Friedkin ??In mattinata incontro al #Coni con #Malagò ??Nel pomeriggio… - infoitsport : Friedkin, incontro al Coni con Malagò - infoitsport : Dan e Ryan Friedkin da Malagò: incontro in mattinata al Coni - corgiallorosso : Dan e Ryan Friedkin da Malagò: incontro al Coni in mattinata - siamo_la_Roma : ?? Dan e Ryan #Friedkin al #Coni ?? I proprietari della #ASRoma ricevuti da #Malagò ?? Presente anche #Fienga -