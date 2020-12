Incidente mortale sulla Pontina, pedone investito, traffico in tilt per ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Incidente mortale sulla Pontina, in direzione nord: un pedone è stato investito. Strada chiusa e enormi code che per ore hanno congestionato l’arteria stradale e tutte quelle collaterali, con conseguenti disagi per tutti gli automobilisti che si sono trovati imbottigliati nel traffico. Incidente mortale sulla Pontina, pedone investito L’Incidente mortale si è verificato questa mattina sulla intorno alle 6, in direzione Roma, nel territorio di Pomezia all’altezza del km 32,200, zona Castagnetta. A perdere la vita è stato un pedone dopo esser stato investito. La Pontina ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020), in direzione nord: unè stato. Strada chiusa e enormi code che per ore hanno congestionato l’arteria stradale e tutte quelle collaterali, con conseguenti disagi per tutti gli automobilisti che si sono trovati imbottigliati nelL’si è verificato questa mattinaintorno alle 6, in direzione Roma, nel territorio di Pomezia all’altezza del km 32,200, zona Castagnetta. A perdere la vita è stato undopo esser stato. La...

italiaserait : Incidente mortale sulla Pontina, pedone investito, traffico in tilt per ore - LatinaQTW : Incidente mortale sulla Pontina, il secondo in due settimane. Strada chiusa verso Roma - LuciaMosca1 : (L'Aquila, incidente mortale sulla strada statale 17: deceduto sul colpo il 24enne Danilo Tresca) Segui su: La Not… - Il_Centro : #Abruzzo #17dicembre #giovedi #Sassa #Statalemaledetta #LAquila , un altro #incidentemortale sulla Statale 17… - LatinaCorriere : Pontina, incidente mortale: pedone investito a Pomezia. Strada chiusa - -