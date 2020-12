In Veneto pronti i container per le salme | e c’è chi pensa al Natale

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Immagini strazianti arrivano da Legnago in provincia di Verona, dove sarebberoper trasportare leLegnago (Facebook)Un, è stato collocato in prossimità dell’edificio che ospita le camere mortuarie. La struttura frigorifero è stata collocata all’interno degli spazi dell’ospedale Mater Salutis di Legnago, in provincia di Verona. L’immagine, non deve essere vista come un triste presagio, ha confermato l’Ulss 9 Scaligera. Si tratta di una prassi ormai consolidata anche in altri ospedali protagonisti di particolari emergenze. Una misura consolidata insomma, per ospitare ledei deceduti per Covid19, senza riempire in maniera eccessive le camere mortuarie già presenti. Qualcosa che si è già visto ...