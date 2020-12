In vacanza su Marte "supera" Tenet: Christian De Sica condivide il successo sui social (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vacanza su Marte ha superato Tenet di Nolan, almeno secondo lo screenshot condiviso da Christian De Sica sui social: 'E poi dicono che la critica con noi è severa'. Christian De Sica ha postato sui social uno screenshot dove In vacanza su Marte ha un voto più alto rispetto a Tenet. L'attore romano condivide da alcuni giorni su Facebook e Instagram le classifiche di noleggio digitale in Italia, evidenziando il successo della sua nuova avventura festiva insieme a Massimo Boldi. In una di queste classifiche, dove il film è al secondo posto, il gradimento del pubblico è di 3,5 stelle su 5, un punto in più rispetto al lungometraggio di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Insuhatodi Nolan, almeno secondo lo screenshot condiviso daDesui: 'E poi dicono che la critica con noi è severa'.Deha postato suiuno screenshot dove Insuha un voto più alto rispetto a. L'attore romanoda alcuni giorni su Facebook e Instagram le classifiche di noleggio digitale in Italia, evidenziando ildella sua nuova avventura festiva insieme a Massimo Boldi. In una di queste classifiche, dove il film è al secondo posto, il gradimento del pubblico è di 3,5 stelle su 5, un punto in più rispetto al lungometraggio di ...

