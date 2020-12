In vacanza su Marte: Boldi e De Sica superano Nolan (Di giovedì 17 dicembre 2020) In vacanza su Marte supera Tenet di Nolan, almeno secondo lo screenshot condiviso da Christian De Sica sui social Massimo Boldi e Christian De Sica tornano ad essere diretti da Neri Parenti per riformare la squadra che ha segnato la storia del cinema comico italiano, istituendo a tutti gli effetti la tradizione del cinepanettone. Da alcuni giorni il film è disponibile per il noleggio digitale, e Christian De Sica ha trovato un modo alternativo per rispondere alla critica. Sul suo profilo instagram, infatti, ha pubblicato uno screenshot in cui In vacanza su Marte è accostato nientemeno che a Tenet di Christopher Nolan. Non solo: il giudizio sul cinepanettone è superiore a quello sul film d’autore. In ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Insusupera Tenet di, almeno secondo lo screenshot condiviso da Christian Desui social Massimoe Christian Detornano ad essere diretti da Neri Parenti per riformare la squadra che ha segnato la storia del cinema comico italiano, istituendo a tutti gli effetti la tradizione del cinepanettone. Da alcuni giorni il film è disponibile per il noleggio digitale, e Christian Deha trovato un modo alternativo per rispondere alla critica. Sul suo profilo instagram, infatti, ha pubblicato uno screenshot in cui Insuè accostato nientemeno che a Tenet di Christopher. Non solo: il giudizio sul cinepanettone è superiore a quello sul film d’autore. In ...

