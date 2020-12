In Toscana zona gialla forse da domenica, ma è in arrivo lockdown nazionale per le feste (Di giovedì 17 dicembre 2020) La nostra regione ha i numeri lasciare la zona arancio e tornare fra le regioni a pandemia molto contenuta. Le anticipazione del nuovo Dpcm Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 17 dicembre 2020) La nostra regione ha i numeri lasciare laarancio e tornare fra le regioni a pandemia molto contenuta. Le anticipazione del nuovo Dpcm

'La decisione di blindare i toscani nei giorni fra Natale e Capodanno per l’emergenza Covid mette ko le strutture agrituristiche toscane che sono principalmente situate in piccoli centri rurali con un ...

Siena, il Natale in zona rossa terrorizza i commercianti: “Una nuova chiusura è la mazzata finale”

Continuano le discussioni ad ogni livello sulle misure da adottare nella lotta al Covid. Le ultime voci parlerebbero di una chiusura per i giorni festivi. Fra le tante ipotesi non si esclude una zona ...

