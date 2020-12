In mare 130 milioni di dischetti | Legambiente | “Processo storico contro inquinamento”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCapaccio Paestum (Sa) –: “Chi ha inquinato paghi secondo la legge sugli ecoreati. Chiediamo che venga fatta eco-giustizia. Il problema dei rifiuti marini costituisce un’emergenza ambientale di scala mondiale che va affrontato al più presto con politiche mirate e punendo chi commette reatil’ambiente”. L’associazione ricostruisce: “A Salerno il gup Vincenzo Pellegrino ha rinviato a giudizio per disastro ambientale edoloso in concorso sette degli otto indagati, un altro sarà giudicato con il rito abbreviato, per lo sversamento indi 130di filtri di plastica dal depuratore di Capaccio Paestum, nel febbraio del 2018.è stata ammessa come parte civile insieme con Wwf, Codacons, Comune di Formia (Latina) e ...