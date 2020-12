In Europa i grillini votano per la patrimoniale con l’estrema sinistra: affondo di Fitto e Fidanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) patrimoniale ancora tu? sinistra e grillini in Europa votano un emendamento che vorrebbe introdurla. FdI-ECR)è sulle barricate: “E’ incredibile il voto del M5S per la patrimoniale. Sono pericolosi per i cittadini italiani”. Uscita dalla porta, la supertassa sui patrimoni potrebbe rispuntare dalla finestra, l’Europa. Il voto di oggi di Pd e M5S è una vergogna, spiegano i due eurodeputati di FdI che fanno parte del partito dei conservatori europei. patrimoniale, il M5S vota a favore “Sono passate soltanto poche ore da quando il M5S ci bacchettava per aver più volte sostenuto che alcune delle nuove risorse proprie – come la plastic tax che partirà dal 1 gennaio 2021 – si sarebbero trasformate in nuove tasse per gli italiani. Ci dicevano che non era vero ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020)ancora tu?inun emendamento che vorrebbe introdurla. FdI-ECR)è sulle barricate: “E’ incredibile il voto del M5S per la. Sono pericolosi per i cittadini italiani”. Uscita dalla porta, la supertassa sui patrimoni potrebbe rispuntare dalla finestra, l’. Il voto di oggi di Pd e M5S è una vergogna, spiegano i due eurodeputati di FdI che fanno parte del partito dei conservatori europei., il M5S vota a favore “Sono passate soltanto poche ore da quando il M5S ci bacchettava per aver più volte sostenuto che alcune delle nuove risorse proprie – come la plastic tax che partirà dal 1 gennaio 2021 – si sarebbero trasformate in nuove tasse per gli italiani. Ci dicevano che non era vero ...

bendellavedova : .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena… - notadom1 : RT @SecolodItalia1: In Europa i grillini votano per la patrimoniale con l’estrema sinistra: affondo di Fitto e Fidanza - SecolodItalia1 : In Europa i grillini votano per la patrimoniale con l’estrema sinistra: affondo di Fitto e Fidanza… - AldoLaMorgia : RT @danieledv79: Ma qualcuno del @pdnetwork ha letto le fandonie e gli insulti del.loro giornalista (?) di riferimento #Travaglio al min. #… - MariaPiaRagosa : RT @danieledv79: Ma qualcuno del @pdnetwork ha letto le fandonie e gli insulti del.loro giornalista (?) di riferimento #Travaglio al min. #… -