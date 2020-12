In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Dicembre: Il farmaco anti-Covid bloccato dai burocrati. Esclusivo (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’inchiesta Il salvavita “italiano” che noi non usiamo Il monocolonale Usa prodotto a Latina di Thomas Mackinson Dragon Ball di Marco Travaglio Siccome se ne sentiva la mancanza, si riparla di governo Draghi, sempre all’insaputa di Draghi. È bastato che dicesse le solite frasi alla Catalano: guai ad aiutare “aree dove il mercato sta fallendo”, meglio “progetti utili”, “la sostenibilità del debito sarà giudicata da come verrà impiegato il Recovery”. E subito s’è levato il solito coro Le misure Il lockdown a metà. Verso la zona rossa per “soli” otto giorni Oggi il provvedimento di Paola Zanca L’inchiesta/4 La testimone: “Bonomi disse ‘Pagavo Salvini sempre cash’” Soldi & poltrone in casa Lega di Stefano Vergine Covid e crisi Conte: “Ascolterò tutti, ma se la maggioranza salta non si va avanti” La verifica di Natale di Luca De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’inchiesta Il salvavita “italiano” che noi non usiamo Il monocolonale Usa prodotto a Latina di Thomas Mackinson Dragon Ball di Marco Travaglio Siccome se ne sentiva la mancanza, si riparla di governo Draghi, sempre all’insaputa di Draghi. È bastato che dicesse le solite frasi alla Catalano: guai ad aiutare “aree dove il mercato sta fallendo”, meglio “progetti utili”, “la sostenibilità del debito sarà giudicata da come verrà impiegato il Recovery”. E subito s’è levato il solito coro Le misure Il lockdown a metà. Verso la zona rossa per “soli” otto giorni Oggi il provvedimento di Paola Zanca L’inchiesta/4 La testimone: “Bonomi disse ‘Pagavo Salvini sempre cash’” Soldi & poltrone in casa Lega di Stefano Verginee crisi Conte: “Ascolterò tutti, ma se la maggioranza salta non si va av” La verifica di Natale di Luca De ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Dicembre: The Clown. Renzi, non va da Conte per i 5 minuti di Bellanova all’… - carlaruocco1 : Nella Lega il #cashback è al 15%. Dell’inchiesta del @fattoquotidiano nessuno fiata. Parliamo solo di monopattini e… - fattoquotidiano : Da oggi comincia la battaglia giudiziaria che ruota attorno alla nomina delle nomine, quella del procuratore di Rom… - FedePorrozzi : Il passo del gambero di @FabioQ20: l'analisi della stagione senza mezze misure del francese. Quando non ha vinto, è… - vasco97273 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Dicembre: Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui. La farsa minacce senza cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Dicembre: The Clown. Renzi, non va da Conte per i 5 minuti di… Il Fatto Quotidiano Tiziana Cantone, l’ultima inchiesta sui misteri mai affrontat

Punti oscuri, tasselli mancanti, elementi ritenuti poco chiari da chi - ormai da quattro anni - è in attesa di una risposta sulla morte di Tiziana Cantone. Nodi da sciogliere, che vale la ...

Poveri ragazzi nella scuola a singhiozzo

Senza contare i danni, sul lato pratico, che tale modo di procedere intermittente ha prodotto, in primis agli operatori economici. Ne sanno qualcosa soprattutto albergatori e ristoratori, ma in ...

Punti oscuri, tasselli mancanti, elementi ritenuti poco chiari da chi - ormai da quattro anni - è in attesa di una risposta sulla morte di Tiziana Cantone. Nodi da sciogliere, che vale la ...Senza contare i danni, sul lato pratico, che tale modo di procedere intermittente ha prodotto, in primis agli operatori economici. Ne sanno qualcosa soprattutto albergatori e ristoratori, ma in ...