In Calabria medici in rivolta contro il piano vaccini: «Nessuno ci ha avvisati». E scrivono una lettera di protesta (Di giovedì 17 dicembre 2020) «Nessuno ci ha detto nulla né prima né dopo, abbiamo mandato una lettera di protesta in Regione perché è inammissibile». Il presidente dell’ordine dei medici di Reggio Calabria, Pasquale Veneziano, ha la risposta più che pronta quando parla con Open al telefono del piano vaccini per le Regioni presentato dal governo. Nel documento diffuso nella giornata di ieri, 16 dicembre, anche la ripartizione delle dosi per singolo territorio: 53.131 per la Calabria, nessun dato disponibile invece al momento sul numero di personale sanitario da mettere in campo durante la campagna vaccinale. «Tutto quello che sappiamo lo abbiamo appreso nello stesso modo in cui hanno saputo tutti i cittadini, senza alcuna comunicazione che ci mettesse al corrente delle proposte ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) «ci ha detto nulla né prima né dopo, abbiamo mandato unadiin Regione perché è inammissibile». Il presidente dell’ordine deidi Reggio, Pasquale Veneziano, ha la risposta più che pronta quando parla con Open al telefono delper le Regioni presentato dal governo. Nel documento diffuso nella giornata di ieri, 16 dicembre, anche la ripartizione delle dosi per singolo territorio: 53.131 per la, nessun dato disponibile invece al momento sul numero di personale sanitario da mettere in campo durante la campagna vaccinale. «Tutto quello che sappiamo lo abbiamo appreso nello stesso modo in cui hanno saputo tutti i cittadini, senza alcuna comunicazione che ci mettesse al corrente delle proposte ...

