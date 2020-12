Immunologo Le Foche: "Ho fiducia nella scienza e nella storia" (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Con l'arrivo dell’estate e una buona percentuale di vaccinati, saremo fuori o almeno quasi". Ma sul Natale non ha dubbi: "Serve massima prudenza". Le Foche: “Con l’estate saremo fuori. Natale solo con moglie e figli” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Con l'arrivo dell’estate e una buona percentuale di vaccinati, saremo fuori o almeno quasi". Ma sul Natale non ha dubbi: "Serve massima prudenza". Le: “Con l’estate saremo fuori. Natale solo con moglie e figli” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Immunologo Foche L'immunologo Le Foche: “Vi spiego perché Covid sarà sconfitto” La Repubblica Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l’umanità»

Oggi la polio non c’è più, perché abbiamo il vaccino. Ecco, credo nella scienza e nella storia». L’immunologo Francesco Le Foche ci ha scritto sopra anche un libro, Sì, andrà tutto bene, e sostiene ...

Oggi la polio non c'è più, perché abbiamo il vaccino. Ecco, credo nella scienza e nella storia». L'immunologo Francesco Le Foche ci ha scritto sopra anche un libro, Sì, andrà tutto bene, e sostiene ..."Con l'arrivo dell'estate e una buona percentuale di vaccinati, saremo fuori o almeno quasi". Ma sul Natale non ha dubbi: "Serve massima prudenza".