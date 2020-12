Il vertice di maggioranza è quasi senza donne | non c’è nemmeno la presidente del Pd

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Vabbè, forse è meglio arrendersi. Le foto dei tavoli della verifica governativa confermano una determinazione superiore alla nostra. Da oggi, bandiera bianca: il maschio italiano di potere, il signore di mezza età con l’auto-percezione del giovanotto, il professionista dello spiegone, la fashion victim di Caraceni e Cenci – insomma: il politico medio italiano – non è removibile e sostituibile da una donna, manco ai tavoli di una chiacchierata dove le delegazioni fanno corte silenziosa e gli unici a parlare sono i capi. Non c’è pinkwashing che tenga, non c’è titolo politico che valga: pure se seidel partito – è il caso della signora Valentina Cuppi da Marzabotto, in teoria Numero Uno del Partito democratico – scordatelo. Esaurita la causa occasionale della nomina (nella fattispecie un congresso complicato con molti pretendenti al ruolo), ciao cara. Davanti a ...