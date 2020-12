Il tuo cane è iperattivo? Ecco cosa devi fare (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Alcuni cani, fin già da cuccioli si dimostrano più esuberanti dei solo simili. Ma quando si può parlare di cane iperattivo? Tra i tipici comportamenti che contraddistinguono questo disturbo c’è il continuo movimento, come se il cane fosse alla ricerca perenne di qualcosa. In alcuni casi si tratta di una vera e propria patologia comportamentale, che va corretta prima che provochi danni. L’iperattività del cane è di due tipi: fisiologica o patologica (ipercinesia). La prima si può generare dalla ripetizione di un comportamento, come da un trauma, ad esempio un abbandono. L’ipercinesia è invece legata a un’alterazione del livello di dopamina nel cervello. In questo ultimo caso l’unica via da seguire è quella di portare il cane dal veterinario, perché a niente ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Alcuni cani, fin già da cuccioli si dimostrano più esuberanti dei solo simili. Ma quando si può parlare di? Tra i tipici comportamenti che contraddistinguono questo disturbo c’è il continuo movimento, come se ilfosse alla ricerca perenne di qual. In alcuni casi si tratta di una vera e propria patologia comportamentale, che va corretta prima che provochi danni. L’iperattività delè di due tipi: fisiologica o patologica (ipercinesia). La prima si può generare dalla ripetizione di un comportamento, come da un trauma, ad esempio un abbandono. L’ipercinesia è invece legata a un’alterazione del livello di dopamina nel cervello. In questo ultimo caso l’unica via da seguire è quella di portare ildal veterinario, perché a niente ...

BlackyV6 : @ErnestoSparal19 @SennaGianMarco Se sei solo come un cane o bloccato nel tuo paese o regione i ristoranti sono la s… - iblinus : @refleections Sei così bell* che sposerei il tuo cane per far parte della tua famiglia - Jqyoo : @TheRealMster @gqmecube @CringeEdaters e tuo cane che probabilmente non tieni affatto - syIvieharris : @aIIenharris Vuoi sfruttarlo come sfrutti il tuo cane? - chiaravillage : RT @_pinzillacchera: @100kgdicaos @chiaravillage @mmorphine_ Ma populista lo vai a dire al tuo cane, ma levati dal cazzo -