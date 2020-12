Il Tas diminuisce la sospensione della Russia dai Giochi Olimpici

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Saranno due gli anni diCon l’ultima sentenza, il TAS, ha oggi sospeso la squalificadai. Dal 2018 il paese non prende parte alla rassegna dai cinque cerchi e per almeno altri due anni sarà così. Dopo PyeongChang 2018, lanon prenderà parte all’imminente Olimpiade nipponica e all’edizione invernale di Pechino 2022. Inizialmente l’esclusione era stata di quattro anni, ma il Tribunale arbitrale dello Sport ha però fatto uno ‘sconto’ di pena. Bisogna ricordare che già durante la rassegna coreana alcuni atleti avevano preso parte aima sotto la bandiera del Cio. Il caso dell’esclusione nasce infatti per un caso di doping che ha coinvolto in prima linea i massimi organi dello sport russo: per partecipare ai ...