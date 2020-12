Il sindaco del Rione Sanità: trama e curiosità sulla pellicola drammatica del 2019 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il sindaco del Rione Sanità è il film che andrà in onda stasera in prima visione, alle ore 21.20 su Rai Tre. La pellicola è prodotta in Italia ed ha vinto anche alcuni premi internazionali. Ecco tutte le curiosità su questo film del 2019. Il sindaco del Rione Sanità: trama, trailer, cast e curiosità Il sindaco del Rione Sanità è una pellicola del 2019. Il film si ispira al teatro di Eduardo De Filippo. Mario Martone, che è il regista del film, era alla regia con Eduardo anche allora. La pellicola, apparsa nei cinema il 30 settembre 2019, ha vinto il Leoncino D’Oro al ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildelè il film che andrà in onda stasera in prima visione, alle ore 21.20 su Rai Tre. Laè prodotta in Italia ed ha vinto anche alcuni premi internazionali. Ecco tutte lesu questo film del. Ildel, trailer, cast eIldelè unadel. Il film si ispira al teatro di Eduardo De Filippo. Mario Martone, che è il regista del film, era alla regia con Eduardo anche allora. La, apparsa nei cinema il 30 settembre, ha vinto il Leoncino D’Oro al ...

