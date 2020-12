Il sindaco del rione Sanità/ Su Rai 3 il film con Francesco Di Leva (17 dicembre) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il sindaco del rione Sanità in onda su Rai 3 alle 21,20 di oggi, 17 dicembre. Nel cast Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildelin onda su Rai 3 alle 21,20 di oggi, 17. Nel castDi, Massimiliano Gallo, Roberto De, Adriano Pantaleo.

rtl1025 : ?? 'E' un grande giorno per tutti noi. Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente, aspettiamo adess… - NicolaPorro : Il sindaco di Milano @BeppeSala ha ragione da vendere riguardo alla folla di questi giorni: 'gli italiani non sono… - matteosalvinimi : CAPEZZONE CONTRO IL SINDACO RICCI DEL PD: 'STAI CERTIFICANDO CHE NON HAI CAPITO'. #vociitaliane ???? - GuidaTVPlus : 17-12-2020 21:20 #Rai3 Il sindaco del rione Sanità - Il film #Teatro #Drammatico #StaseraInTV - Adnkronos : Il direttore editoriale di 'Libero' attacca il primo cittadino del capoluogo meneghino -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco del Su Rai3 in prima visione ''Il Sindaco del Rione Sanità – il film'' RAI - Radiotelevisione Italiana Lido Spina, il parco eolico in mezzo al mare: chista maggiore cautela

LIDO SPINA. “Più pale eoliche e meno trivelle”. Questo lo slogan che accompagna la presentazione di un nuovo parco eolico offshore davanti la costa ravennate, che pare concretizzarsi a seguito di un a ...

Sei varchi presidiati per limitare gli accessi in centro ed evitare gli assembramenti

In pratica tra le 15 e le 19 di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre saranno attivati sei varchi presidiati per limitare gli accessi nel momento in cui dovessero presentarsi degli assembrament ...

LIDO SPINA. “Più pale eoliche e meno trivelle”. Questo lo slogan che accompagna la presentazione di un nuovo parco eolico offshore davanti la costa ravennate, che pare concretizzarsi a seguito di un a ...In pratica tra le 15 e le 19 di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre saranno attivati sei varchi presidiati per limitare gli accessi nel momento in cui dovessero presentarsi degli assembrament ...