Il Sindaco Del Rione Sanità, stasera in prima tv: Martone rilegge Eduardo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Sindaco Del Rione Sanità diretto da Mario Martone arriva stasera in prima tv come film evento su Rai Tre. E l’evento, naturalmente, è scandito dall’ombra potente, incancellabile di Eduardo De Filippo. Intorno al quale, in occasione dei 120 anni della nascita di quello che è uno dei maggiori drammaturghi italiani del ventesimo secolo, c’è un rifiorire di attenzioni. A partire dal progetto ambizioso della riproposizione di tre suoi testi per la regia di Edoardo De Angelis, per primo l’atteso e già chiacchieratissimo Natale In Casa Cupiello con Sergio Castellitto nella parte eduardiana per definizione di Luca Cupiello, in onda su Rai Uno la sera del 22 dicembre. Sino al film che sta girando a Napoli Sergio Rubini sui tre fratelli De Filippo, Eduardo, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) IlDeldiretto da Marioarrivaintv come film evento su Rai Tre. E l’evento, naturalmente, è scandito dall’ombra potente, incancellabile diDe Filippo. Intorno al quale, in occasione dei 120 anni della nascita di quello che è uno dei maggiori drammaturghi italiani del ventesimo secolo, c’è un rifiorire di attenzioni. A partire dal progetto ambizioso della riproposizione di tre suoi testi per la regia di Edoardo De Angelis, per primo l’atteso e già chiacchieratissimo Natale In Casa Cupiello con Sergio Castellitto nella parte eduardiana per definizione di Luca Cupiello, in onda su Rai Uno la sera del 22 dicembre. Sino al film che sta girando a Napoli Sergio Rubini sui tre fratelli De Filippo,, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Del Su Rai3 in prima visione ''Il Sindaco del Rione Sanità – il film'' RAI - Radiotelevisione Italiana Vieste. L’appello: “Giù le mani dai nostri pini”

Nel piazzale “Paolo VI” adiacente al campo sportivo di Vieste, all’interno del Parco Nazionale del Gargano, c’è da trent’anni un bosco di 53 pini rigogliosi, sani e vitali.

Crociere e porto bloccati dal Covid, lavoratori in corteo per disperazione

VENEZIA - Manifestazione, oggi a Venezia, degli operatori del porto ed in particolare della crocieristica blccata dal Covid 19 con la conseguente ricaduta negativa sull'occupazione.

