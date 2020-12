Il sindaco del rione Sanità: il nipote dell'uomo che ispirò la commedia contro il film di Martone (Di giovedì 17 dicembre 2020) a versione "modernizzata" di Antonio Barracano presente ne Il sindaco del rione Sanità è stata criticata dal nipote di Luigi Campoluongo, che ispirò Eduardo De Filippo per la sua commedia. Il nipote di Luigi Campoluongo, detto "Naso di cane" e "l'ultimo guappo del rione Sanità" non ha apprezzato affatto la pellicola diretta da Mario Martone, Il sindaco del rione Sanità: un adattamento in chiave moderna dell'omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo. Il nipote principalmente ha criticato la versione "modernizzata" di Antonio Barracano che, secondo lui, non rispecchia affatto né la figura di suo zio né il famoso protagonista ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) a versione "modernizzata" di Antonio Barracano presente ne Ildelè stata criticata daldi Luigi Campoluongo, cheEduardo De Filippo per la sua. Ildi Luigi Campoluongo, detto "Naso di cane" e "l'ultimo guappo del" non ha apprezzato affatto la pellicola diretta da Mario, Ildel: un adattamento in chiave moderna'omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo. Ilprincipalmente ha criticato la versione "modernizzata" di Antonio Barracano che, secondo lui, non rispecchia affatto né la figura di suo zio né il famoso protagonista ...

rtl1025 : ?? 'E' un grande giorno per tutti noi. Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente, aspettiamo adess… - NicolaPorro : Il sindaco di Milano @BeppeSala ha ragione da vendere riguardo alla folla di questi giorni: 'gli italiani non sono… - matteosalvinimi : CAPEZZONE CONTRO IL SINDACO RICCI DEL PD: 'STAI CERTIFICANDO CHE NON HAI CAPITO'. #vociitaliane ???? - Yogaolic : @RaiTre il sindaco del rione sanità, bel remake , ben attualizzato, onesto, nn si capisce perché x il capolavoro in… - grazianini : Il protagonista del film Il sindaco del rione Sanità mi ricorda don Salvatore Conte di #Gomorra -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco del Su Rai3 in prima visione ''Il Sindaco del Rione Sanità – il film'' RAI - Radiotelevisione Italiana Ai domiciliari l'ex sindaco Puglia, tre imprenditori e un dirigente: il nuovo blitz e il sistema malato degli appalti. I nomi degli indagati

LUCCA. Delle indagini della magistratura se ne infischiavano. E proseguivano a svolgere i loro affari come se il blitz avvenuto lo scorso maggio con perquisizioni e sequestri e le ...

Vuoi far saltare il casinò di Trump? Paga. Lotteria esplosiva ad Atlantic City

Alla demolizione dell'edificio fatiscente e inutilizzato da sei anni è stata legata una raccolta fondi per il Boys & Girls Club della ...

LUCCA. Delle indagini della magistratura se ne infischiavano. E proseguivano a svolgere i loro affari come se il blitz avvenuto lo scorso maggio con perquisizioni e sequestri e le ...Alla demolizione dell'edificio fatiscente e inutilizzato da sei anni è stata legata una raccolta fondi per il Boys & Girls Club della ...