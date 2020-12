Il Silenzio dell’Acqua 3 ci sarà, parola di Ambra (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Silenzio dell'Acqua 2 - Giorgio Pasotti Canale 5 l’ha maltrattata e l’Auditel l’ha bocciata, ma Il Silenzio dell’Acqua è una fiction valida e, a quanto pare, ha intenzione di resistere. Stando a quanto dichiarato dalla protagonista Ambra Angiolini su Instagram, la sua Luisa tornerà con nuove avventure perchè la terza stagione ci sarà. L’attrice, dopo aver pubblicamente (e giustamente) criticato l’orario di partenza della fiction – ieri sera 21.48 – ha condiviso un video nel quale cantava la sigla delle Vibrazioni e, dopo aver taggato molti membri del cast tecnico ed artistico, nonché Mediaset e la casa di produzione Garbo, ha concluso il messaggio con un “urlato”, poichè scritto in stampatello: “IO LA TERZA STAGIONE LA FACCIO!”. Interrogata al riguardo dai followers, ha ribadito che secondo lei ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildell'Acqua 2 - Giorgio Pasotti Canale 5 l’ha maltrattata e l’Auditel l’ha bocciata, ma Ilè una fiction valida e, a quanto pare, ha intenzione di resistere. Stando a quanto dichiarato dalla protagonistaAngiolini su Instagram, la sua Luisa tornerà con nuove avventure perchè la terza stagione ci. L’attrice, dopo aver pubblicamente (e giustamente) criticato l’orario di partenza della fiction – ieri sera 21.48 – ha condiviso un video nel quale cantava la sigla delle Vibrazioni e, dopo aver taggato molti membri del cast tecnico ed artistico, nonché Mediaset e la casa di produzione Garbo, ha concluso il messaggio con un “urlato”, poichè scritto in stampatello: “IO LA TERZA STAGIONE LA FACCIO!”. Interrogata al riguardo dai followers, ha ribadito che secondo lei ...

