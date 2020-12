Il Silenzio dell’Acqua 2, Ambra Angiolini furiosa con Mediaset: “La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È pure l’ultima puntata, grazie” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Il Silenzio dell’Acqua 2“, la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, ha salutato il pubblico di Canale 5 confermando i bassi ascolti. La puntata è stata vista infatti da soli 2.283.000 telespettatori con il 10,9%, in una serata non particolarmente ostica. La serie aveva debuttato al venerdì sera ma, complici i risultati deludenti, era stata spostata al mercoledì con una partenza sempre più vicina alle 22 anche per la chiusura ritardata di Striscia la notizia. Il trattamento riservato al prodotto non è piaciuto ad Ambra Angiolini che ha mostrato tutto il suo disappunto contro Mediaset sfogandosi in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Il2“, la fiction cone Giorgio Pasotti, ha salutato il pubblico di Canale 5 confermando i bassi ascolti. Laè stata vista infatti da soli 2.283.000 telespettatori con il 10,9%, in una serata non particolarmente ostica. La serie aveva debuttato al venerdì sera ma, complici i risultati deludenti, era stata spostata al mercoledì con una partenza sempre più vicina alle 22 anche per la chiusura ritardata di Striscia la notizia. Il trattamento riservato al prodotto non è piaciuto adche ha mostrato tutto il suo disappunto controsfogandosi in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che ...

clikservernet : Il Silenzio dell’Acqua 2, Ambra Angiolini furiosa con Mediaset: “La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È pu… - Noovyis : (Il Silenzio dell’Acqua 2, Ambra Angiolini furiosa con Mediaset: “La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È p… - auditeletquel : RT @CinguettaTV: L'ultima puntata al cardiopalma de IL SILENZIO DELL'ACQUA conquista 2.283.000 e 10,88% Target commerciale 1.487.000 11,35… - giorgiopasotti : RT @Laura32135623: @axelvassallo @giorgiopasotti Grazie @axelvassallo per tutte le informazioni sulla fantastica serie 'Il silenzio dell'Ac… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 16 dicembre 2020. Stanotte con Caravaggio si ferma al 14.1%, chiudono male Il Silenzio dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio dell’Acqua Com'è finita Il Silenzio dell'Acqua 2? Ambra Angiolini furiosa sui social Zazoom Blog