Il silenzio dell'acqua 2, Ambra Angiolini contesta la programmazione della serie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ambra Angiolini, coprotagonista con Giorgio Pasotti di Il silenzio dell'acqua, attacca le decisioni sulla programmazione che avrebbero danneggiato la fiction. Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 dicembre 2020), coprotagonista con Giorgio Pasotti di Il, attacca le decisioni sullache avrebbero danneggiato la fiction.

AlessLongo : In silenzio immuni ha toccato i 10 milioni di utenti (ma solo 6419 positivi). L'assenza di comunicazione dell'even… - amnestyitalia : 4 anni fa, abbiamo pubblicato questo rapporto sulle sparizioni forzate in #Egitto da parte dell’NSA, un quadro scio… - CRizzetti : RT @lauraboldrini: In uno Stato membro dell’Ue, un premier convoca l'esercito per tacitare la protesta contro le limitazioni all’#aborto.… - lumukosta : RT @laura_ceruti: E il silenzio di @GiuseppeConteIT che non difende una sua MINISTRA dagli attacchi di uno squadrista dell'informazione, di… - Alice70A : RT @sorridicncausa: Resto a guardare la notte, a sentire il silenzio che avvolge ogni cosa e incarta la realtà sotto la luna. Resto qui a r… -