Il royal look del giorno Charlène di Monaco choc | con palandrana batik | mascherina gold e taglio punk

Il royal look di dicembre 2020 sfoglia la gallery Charlène di Monaco choc, che cambiamento d'immagine! Alla consueta consegna dei premi per i bambini monegaschi la compassata principessa, dallo stile bon ton, si è presentata con un look punk-etnico assolutamente rivoluzionario. L'ex campionessa di nuoto sudafricana 42enne ha mostrato un hairlook rasato e ha indossato una palandrana-soprabito di stampa batik sopra a una maglia con applicazioni di mini ...

Ultime Notizie dalla rete : royal look Kate Middleton, tutti i suoi migliori royal look del 2020 Io Donna Kate Middleton, tutti i suoi migliori royal look del 2020

Kate Middleton è ormai una royal influencer. I look più riusciti nel 2020? Di certo quelli portati a inizio marzo in visita di Stato in Irlanda.

Il royal look del giorno. Letizia di Spagna con scarponcini da trekking in Honduras

L’ex giornalista, che resterà in tutto 55 ore, è atterrata con un look decisamente casual: camicia bianca riciclata di Massimo Dutti (l’ha già indossata nel 2019), pantaloni rosa pallido, giubbotto ...

