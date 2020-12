Il ricercatore che ha scoperto la password Twitter di Trump non sarà incriminato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Screenshot effettuato da Gevers dopo aver ottenuto l’accesso al profilo di Donald Trump indovinando la password (immagine: Vicktor Gevers)Victor Gevers, il ricercatore olandese in sicurezza informatica che a ottobre ha indovinato la password dell’account Twitter di Donald Trump dopo solo cinque tentativi, è stato prosciolto dalle accuse per la violazione poiché, secondo i pubblici ministeri che stanno indagando sul caso, ha agito eticamente segnalando al diretto interessato la mancanza dell’autenticazione a due fattori e la scarsa efficacia della password “MAGA2020!” L’episodio risale al 22 ottobre, nel pieno delle fasi finali della campagna elettorale del presidente uscente degli Stati Uniti. Come accaduto anche nel 2016, quando Gevers indovinò che lo ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) Screenshot effettuato da Gevers dopo aver ottenuto l’accesso al profilo di Donaldindovinando la(immagine: Vicktor Gevers)Victor Gevers, ilolandese in sicurezza informatica che a ottobre ha indovinato ladell’accountdi Donalddopo solo cinque tentativi, è stato prosciolto dalle accuse per la violazione poiché, secondo i pubblici ministeri che stanno indagando sul caso, ha agito eticamente segnalando al diretto interessato la mancanza dell’autenticazione a due fattori e la scarsa efficacia della“MAGA2020!” L’episodio risale al 22 ottobre, nel pieno delle fasi finali della campagna elettorale del presidente uscente degli Stati Uniti. Come accaduto anche nel 2016, quando Gevers indovinò che lo ...

