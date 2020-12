Il regalo più bello, trama e trailer del film in onda venerdì 18 dicembre su La5 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il regalo più bello, il film in onda venerdì 18 dicembre alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. venerdì 18 dicembre 2020, su La5 andrà in onda il film di Natale “Il regalo più bello“, diretto da James Head con Danica McKellar e David Haydn-Jones nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (My Christmas Dream in inglese) non è mai uscito nei cinema del mondo, essendo un film creato direttamente per la televisione americana per il canale Hallmark Channel, dove è andato in onda nel 2016. Ecco un ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilpiù, ilin18alle 21:10 su La5.del182020, su La5 andrà inildi Natale “Ilpiù“, diretto da James Head con Danica McKellar e David Haydn-Jones nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Il(My Christmas Dream in inglese) non è mai uscito nei cinema del mondo, essendo uncreato direttamente per la televisione americana per il canale Hallmark Channel, dove è andato innel 2016. Ecco un ...

