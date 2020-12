Il Re di Svezia contro il governo: “Abbiamo fallito”, furono gli unici a non attuare il lockdown (Di giovedì 17 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Impianti sciistici chiusi, i francesi vanno al mare: boom di prenotazioni nelle isole d’oltremare L’accusa contro il governo arriva direttamente dal sovrano, re Carlo XVI che ha dichiarato il fallimento nella strategia anticoronavirus. La Svezia è l’unico Paese al mondo a non aver mai attuato il lockdown contro il Covid-19. “Il 2020 è L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Impianti sciistici chiusi, i francesi vanno al mare: boom di prenotazioni nelle isole d’oltremare L’accusailarriva direttamente dal sovrano, re Carlo XVI che ha dichiarato il fallimento nella strategia anticoronavirus. Laè l’unico Paese al mondo a non aver mai attuato ilil Covid-19. “Il 2020 è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

