Il rapporto tamponi-positivi scende sotto il 9%.Sempre alto il numero dei morti (Di giovedì 17 dicembre 2020) I dati diffusi ieri confermano la lenta diminuzione dei contagi con il rapporto tamponi-positivi sceso all'8,8%. Si allenta anche la pressione sulle strutture sanitarie che registrano un calo dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 dicembre 2020) I dati diffusi ieri confermano la lenta diminuzione dei contagi con ilsceso all'8,8%. Si allenta anche la pressione sulle strutture sanitarie che registrano un calo dei ...

