“Il profumo del mosto selvatico” | stasera in tv la dolce favola vinaria di Arau

"Il profumo del mosto selvatico" è un film del 1995 di Alfonso Arau. Si tratta del remake in chiave hollywoodiana del capolavoro di Blasetti e Zavattini "Quattro passi tra le nuvole" con Keanu Reeves nel ruolo che fu di Gino Cervi. È una favola tra i vigneti che ha conquistato e fatto innamorare generazioni di spettatori. Il profumo del mosto selvatico tra amore e magia Un commesso viaggiatore incontra per caso una donna che decide di aiutare fingendosi il marito. È l'inizio della favola di "Il profumo del mosto selvatico" con al centro della storia un amore che da finto a poco poco diventa vero. Il tutto in un atmosfera sottolineata da una fotografia che ama tramonti infuocati e ...

