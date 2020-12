Il principe Harry non vede la royal family da 265 giorni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Harry d’Inghilterra segna una nuova pietra miliare nella rottura con la royal family: è in America da 265 giorni, il periodo più lungo di sempre lontano dal suolo britannico. Il principe dallo scorso agosto vive nella sua villa da 14 milioni di dollari a Montecito, California, con la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie. Ma i Sussex sono stabilmente in America – dopo aver lasciato la loro precedente «base», l’isola di Vancouver, in Canada – dal 26 marzo. Dunque Harry, calcola Newsweek, è lontano dal Regno Unito da almeno 265 giorni. Il principe non era mai stato fuori dal suo Paese così a lungo. Nemmeno durante il suo anno sabbatico nel 2005, quando viaggiò in Australia e in Africa per 262 giorni. Nemmeno durante i due tour in Afghanistan con i Royal Marines, quando trascorse dieci settimane nella provincia di Helmand nel 2008 e poi quattro mesi, da settembre 2012 a gennaio 2013, a Camp Bastion. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Harry d’Inghilterra segna una nuova pietra miliare nella rottura con la royal family: è in America da 265 giorni, il periodo più lungo di sempre lontano dal suolo britannico. Il principe dallo scorso agosto vive nella sua villa da 14 milioni di dollari a Montecito, California, con la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie. Ma i Sussex sono stabilmente in America – dopo aver lasciato la loro precedente «base», l’isola di Vancouver, in Canada – dal 26 marzo. Dunque Harry, calcola Newsweek, è lontano dal Regno Unito da almeno 265 giorni. Il principe non era mai stato fuori dal suo Paese così a lungo. Nemmeno durante il suo anno sabbatico nel 2005, quando viaggiò in Australia e in Africa per 262 giorni. Nemmeno durante i due tour in Afghanistan con i Royal Marines, quando trascorse dieci settimane nella provincia di Helmand nel 2008 e poi quattro mesi, da settembre 2012 a gennaio 2013, a Camp Bastion.

