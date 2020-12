Il Presidente Macron positivo al Covid | le sue condizioni di salute

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilfrancese Emmanuelè stato messo in isolamento, dopo aver effettuato un test RTCPR ed essere risultatoal. La notizia è stata diffusa in modo ufficiale dall’Eliseo con una nota pubblica: a quanto pare il test sarebbe stato effettuato dopo la comparsa di alcuni sintomi ed è stato predisposto un isolamento di 7 giorni: dopodiché la situazione verrà nuovamente valutata. In isolamento ma continua a lavorare Non si interrompe comunque l’attività lavorativa per ilfrancese. La nota spiega infatti: “Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test RTCPR realizzato dalla comparsa dei primi sintomi. Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, ildella Repubblica si isolerà per sette giorni. ...