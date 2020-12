Il Presidente è risultato positivo al Covid-19

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo rende noto l'emittente Bfmtv, citando fonti dell'Eliseo. Il tampone è stato effettuato subito dopo la comparsa dei primi sintomi. Come si legge in un comunicato ufficiale, Macron resterà in isolamento per 7 giorni, secondo quanto previsto dalle regole nazionali di quarantena per i contagiati. Continuerà a lavorare e svolgere le sue attività a distanza. Secondo quanto riferito, Macron, che aveva ricevuto ieri il premier portoghese, Antonio Costa, "non ha una forma grave della malattia". Anche il premier, Jean Castex, si è posto in isolamento precauzionale. Solo all'inizio di questa settimana, il suo entourage aveva assicurato al quotidiano Le Figaro che ilera stato sottoposto più volte a tampone dall'inizio dell'epidemia e che non era mai stato diagnosticato. Sua moglie, la first lady Brigitte Macron, era già stata ...