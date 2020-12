Il Presidente del Consiglio parla ad "Accordi e Disaccordi" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto nella trasmissione in onda sul Nove “Accordi e DisAccordi”. Conte: “Questo virus non è facile da controllare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) IldelGiuseppe Conte è intervenuto nella trasmissione in onda sul Nove “e Dis”. Conte: “Questo virus non è facile da controllare” su Notizie.it.

acmilan : Gli auguri del Presidente Paolo Scaroni, nel giorno del compleanno di ogni rossonero: '121 anni di storia, amore, p… - mante : Oggi ci sono stati 846 morti. Giusto questa mattina il Presidente del Consiglio ha detto in un’intervista che “noi… - Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - m_spagna : RT @MPenikas: il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT sulla polemica di Renzi e Italia Viva circa la cabina di regia per il #RecoveryF… - PennyDreadfull_ : RT @Michele_Anzaldi: Dopo 24 ore neanche una parola del presidente Conte di solidarietà ad una sua ministra, irrisa e insultata da Marco Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente del Gli impegni del Presidente Conte del 16 dicembre | www.governo.it Governo Legalità, giornata nazionale della memoria

Domani, mercoledì 21 marzo, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania e il Teatro di San Ca ...

Il Covid uccide il turismo in Campania: «A rischio anche la stagione 2021»

Il turismo muore. Dopo le mazzate dell’estate ecco quella delle festività natalizie. La pandemia ha messo in ginocchio un settore che contribuisce con il 13% al Pil e occupa ...

Domani, mercoledì 21 marzo, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania e il Teatro di San Ca ...Il turismo muore. Dopo le mazzate dell’estate ecco quella delle festività natalizie. La pandemia ha messo in ginocchio un settore che contribuisce con il 13% al Pil e occupa ...