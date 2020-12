Il prefetto di Napoli: «Per le feste valutiamo di chiudere ristoranti, bar e pub alle 12» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Repubblica Napoli intervista il prefetto di Napoli, Marco Valentini. Dà qualche anticipazione sulle misure che saranno adottate in città per le feste. Tanto per cominciare, restano confermate, per il prossimo weekend, le misure già in essere, ovvero controlli sulla mobilità e gli assembramenti negli aeroporti, stazioni e sulle autostrade, pattuglie a piedi nei centri storici e la richiesta ai sindaci «di valutare misure sul traffico pedonale nelle zone considerate di maggiore affluenza». Valentini promette l’impiego, soltanto a Napoli, di 1300 agenti, 200 in più rispetto al solito. E poi altre misure che si vorrebbero intraprendere, in accordo con il Comune. «Con il Comune di Napoli si sta valutando la possibilità di una chiusura degli esercizi di ristorazione, bar e pub ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Repubblicaintervista ildi, Marco Valentini. Dà qualche anticipazione sulle misure che saranno adottate in città per le. Tanto per cominciare, restano confermate, per il prossimo weekend, le misure già in essere, ovvero controlli sulla mobilità e gli assembramenti negli aeroporti, stazioni e sulle autostrade, pattuglie a piedi nei centri storici e la richiesta ai sindaci «di valutare misure sul traffico pedonale nelle zone considerate di maggiore affluenza». Valentini promette l’impiego, soltanto a, di 1300 agenti, 200 in più rispetto al solito. E poi altre misure che si vorrebbero intraprendere, in accordo con il Comune. «Con il Comune disi sta valutando la possibilità di una chiusura degli esercizi di ristorazione, bar e pub ...

