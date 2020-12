Il pranzo di Natale dei poveri? A Bologna diventa ‘al sacco’ (Di giovedì 17 dicembre 2020) BOLOGNA – In un’epoca in cui si deve fare attenzione al numero di famigliari e congiunti da ospitare a pranzo, è impensabile organizzare il tradizionale pranzo di Natale solidale, che da anni si svolge dentro la basilica dei Servi a Bologna, in strada Maggiore, ospitando decine di persone. Per evitare assembramenti, quest’anno il pranzo natalizio diventa al sacco, ma sono confermati i ‘camerieri’ speciali. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) BOLOGNA – In un’epoca in cui si deve fare attenzione al numero di famigliari e congiunti da ospitare a pranzo, è impensabile organizzare il tradizionale pranzo di Natale solidale, che da anni si svolge dentro la basilica dei Servi a Bologna, in strada Maggiore, ospitando decine di persone. Per evitare assembramenti, quest’anno il pranzo natalizio diventa al sacco, ma sono confermati i ‘camerieri’ speciali.

RaffaeleFitto : Mancano 10 giorni al #Natale… Molti ristoranti stanno prendendo le prenotazioni per il pranzo e di conseguenza stan… - Agenzia_Ansa : #Covid, ipotesi zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Oggi vertice a #PalazzoChigi. governo valuta possibilità d… - AngeloniLina : RT @GerosaLorenzo: La mia personale solidarietà per quei ristoratori che in queste due settimane hanno lavorato sulla base delle indicazion… - PerugiaToday : Natale, pranzo virtuale per sostenere la lotta alla droga - Lucianicolai : Unanimità sulla possibilità di partecipare a funzioni religiose (con gente che non conosci) ma vietato passare il N… -