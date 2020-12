Il Paradiso delle Signore, Puntate dal 21 al 25 dicembre 2020: Federico Perdona Silvia! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 21 al 25 dicembre 2020: Federico decide di passare il Natale con Silvia, mentre Vittorio riceve una delusione quando scopre che Marta non può tornare… Il Paradiso delle Signore continua a regalare colpi di scena ed emozioni anche durante la settimana di Natale. Al centro dell’attenzione ci sarà la sofferenza di Marcello, ma anche l’amore di Silvia per suo figlio Federico, che vorrà avere al suo fianco durante le feste. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti Agnese vuole che Rocco e Salvatore siano puntuali per il giorno ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il, tramadal 21 al 25decide di passare il Natale con Silvia, mentre Vittorio riceve una delusione quando scopre che Marta non può tornare… Ilcontinua a regalare colpi di scena ed emozioni anche durante la settimana di Natale. Al centro dell’attenzione ci sarà la sofferenza di Marcello, ma anche l’amore di Silvia per suo figlio, che vorrà avere al suo fianco durante le feste. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti Agnese vuole che Rocco e Salvatore siano puntuali per il giorno ...

obaewan_ : @zingarella_a @MayAmidala @DanielaG3000 ormai è diventato il paradiso degli amato, non il paradiso delle signore… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Guai per Marcello e Roberta - martinalast5 : @xwindflowers Riccardo and Nicoletta from “Il paradiso delle signore.” ???? - TheHatefulAlice : L'esistenza delle carrozze silenzio su trenitalia sono o non sono la cosa migliore del mondo? Lo sono. Paradiso. - FruitbookMag : ??@MelaValVenosta festeggia i 30 anni. Come segno celebrativo è stata realizzata una scultura a forma di #mela, dedi… -