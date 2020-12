Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 18 dicembre | Roberta lascia Marcello

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il18: ci saranno due colpi di scena nell’ultima puntata della soap prima della settimana di Natale. Ecco i dettagli., disperata, si confida con Gabriella. Cosimo cerca di rallegrare la fidanzataha vistobaciare Ludovica e ovviamente è sconvolta, tanto più che sembrava che lei e il fidanzato stessero per partire felici e contenti per Bologna e sposarsi. Invece è arrivata la rottura. La ragazza si sfoga con Gabriella. Poi quest’ultima si mostra molto preoccupata a Cosimo e quando questi le chiede perché, gli spiega. Lui, quindi, per sollevare il morale alla fidanzata, decide di organizzare una serata romantica. Vedremo se Gabriella ritroverà il sorriso. Il ...