Il Paradiso delle signore anticipazioni 18 dicembre: Roberta lascia Marcello e parte da sola (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 18 dicembre, del Paradiso delle signore svelerà un epilogo molto triste per Marcello e Roberta. I due innamorati, infatti, si lasceranno e la Pellegrino abbandonerà Milano da sola. Nelle varie famiglie protagoniste della soap opera, intanto, si respirerà un clima di festa. Tutti si prepareranno a trascorrere le vacanze natalizie in famiglia. Giuseppe, dal canto suo, farà una sorpresa spiazzante a sua moglie Agnese. Roberta e Marcello si lasciano al Paradiso delle signore Nella puntata del 18 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 18, delsvelerà un epilogo molto triste per. I due innamorati, infatti, si lasceranno e la Pellegrino abbandonerà Milano da. Nelle varie famiglie protagoniste della soap opera, intanto, si respirerà un clima di festa. Tutti si prepareranno a trascorrere le vacanze natalizie in famiglia. Giuseppe, dal canto suo, farà una sorpresa spiazzante a sua moglie Agnese.sino alNella puntata del 18delvedremo che ...

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, trame puntate fino a Natale: guerra tra Vittorio e Adelaide - blinkhbdl : prima di aprire le porte del paradiso san pietro si assicura che tu sappia che i mitocondri sono la centrale elettrica delle cellule - obaewan_ : @zingarella_a @MayAmidala @DanielaG3000 ormai è diventato il paradiso degli amato, non il paradiso delle signore… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Guai per Marcello e Roberta - martinalast5 : @xwindflowers Riccardo and Nicoletta from “Il paradiso delle signore.” ???? -