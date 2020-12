Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 dicembre: Roberta lascia Marcello (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 dicembre: ci saranno due colpi di scena nell’ultima puntata della soap prima della settimana di Natale. Ecco i dettagli. Roberta, disperata, si confida con Gabriella. Cosimo cerca di rallegrare la fidanzata Roberta ha visto Marcello baciare Ludovica e ovviamente è sconvolta, tanto più che sembrava che lei e il fidanzato stessero per partire felici e contenti per Bologna e sposarsi. Invece è arrivata la rottura. La ragazza si sfoga con Gabriella. Poi quest’ultima si mostra molto preoccupata a Cosimo e quando questi le chiede perché, gli spiega. Lui, quindi, per sollevare il morale alla fidanzata, decide di organizzare una serata romantica. Vedremo se Gabriella ritroverà il sorriso. Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il18: ci saranno due colpi di scena nell’ultima puntata della soap prima della settimana di Natale. Ecco i dettagli., disperata, si confida con Gabriella. Cosimo cerca di rallegrare la fidanzataha vistobaciare Ludovica e ovviamente è sconvolta, tanto più che sembrava che lei e il fidanzato stessero per partire felici e contenti per Bologna e sposarsi. Invece è arrivata la rottura. La ragazza si sfoga con Gabriella. Poi quest’ultima si mostra molto preoccupata a Cosimo e quando questi le chiede perché, gli spiega. Lui, quindi, per sollevare il morale alla fidanzata, decide di organizzare una serata romantica. Vedremo se Gabriella ritroverà il sorriso. Il ...

